Seelsorge einmal anders: Die Kirche geht auf Reisen

Wer das Strandbad in Weiden am See besucht, findet dieser Tage ein ungewöhnliches Angebot: Damit die Schäfchen nicht ins Gotteshaus gehen müssen, macht die „MobileKirche“ Halt am Neusiedler See.

Julian Heissenberger, Kaplan in der Stadtpfarre Neusiedl am See, und Thorben Meindl-Henning, Lehrvikar in der evangelischen Pfarrkirche Gols, hatten sich entschlossen, „Seelsorge einmal anders“ anzubieten.

„Es ist kein Geheimnis, dass seit einigen Jahren eine Generation fehlt, die in die Kirche geht“, sagt Heissenberger. Die Corona-Krise habe die Zahl der Kirchenbesucher weiter schrumpfen lassen.

„Wir haben uns gedacht, verlassen wir einmal die übliche Umgebung und suchen einen Ort, der nicht typisch ist“, sagt der katholische Geistliche.