„Pop-up-Impfzentren“: 906 Stiche am ersten Wochenende

Die sechs burgenländischen Straßenmeistereien sind am Samstag und Sonntag zu sogenannten „Pop-up-Impfzentren“ umfunktioniert worden.

Das sommerliche Impfangebot, für das keine Anmeldung nötig war, wurde durchaus angenommen: 906 Personen haben sich einen Stich abgeholt. In den allermeisten Fällen hat es sich um eine Auffrischungsimpfung gehandelt – das Impfangebot richtete sich vorrangig an Personen ab 65 Jahren, sowie an Risikopatienten ab zwölf Jahren, für die vom Nationalen Impfgremium die vierte Impfung empfohlen wird.