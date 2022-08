Nach langem Warten: Doskozil heiratet am kommenden Wochenende

Coronabedingt musste der Termin mehrmals verschoben werden, am kommenden Wochenende soll es aber so weit sein: Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Julia Jurtschak geben einander das Ja-Wort. Stattfinden soll die Hochzeit im kleinsten Kreis auf einem Weingut im Burgenland, hieß es am Montag zur APA.

Der SPÖ-Landesparteichef und die um 13 Jahre jüngere deutsche Eventmanagerin lernten einander im Mai 2017 in Köln kennen, nach zwei Jahren Fernbeziehung zogen die beiden zusammen nach Oberwart ins Südburgenland. Doskozil soll seiner Freundin dann Ende August 2019 bei einem gemeinsamen Fischessen in ihrem deutschen Heimatort den Antrag gemacht haben.