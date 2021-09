Pinkafeld: Sonderpostamt und Philatelietag am Samstag

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von einem Ensemble der Stadtkapelle Pinkafeld. Im Anschluss lädt die Stadtgemeinde zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank.

Zusätzlich zur Eröffnung gibt es an diesem Tag auch ein Sonderpostamt sowie einen Philatelietag und zwar von 15 bis 18 Uhr.

Veranstaltungen in Pinkafeld

Die Ausstellung selbst gliedert sich in vier Schwerpunkte: "Kampf mit Bildern und Parolen - die Volksabstimmung in Ödenburg, "Philatelie: Deutschwestungarn - Leithabanat - Burgenland", "50 Jahre Briefmarkensammlerverein - eine einzigartige Geschichte" und "Schwerpunkte der Geschichte Pinkafeld in den letzten 100 Jahren".

Die Ausstellung wird vom Museumsverein Pinkafeld in Zusammenarbeit mit dem Briefmarkensammlerverein Pinkafeld organisiert.

Der Museumsverein plant in den kommenden Wochen weitere Veranstaltungen: "Pinkafeld in den 1950er Jahren" heißt es am Donnerstag und Freitag (30. September und 1. Oktober) jeweils um 18.30 Uhr, die Filmvorführung findet am Weinhof von Anna und Oscar Szemes statt.

Am Samstag, 2. Oktober, gibt es wieder die "ORF - Lange Nacht der Museen" (18 bis 1 Uhr) und am Samstag, 9. Oktober (18 Uhr), wird der "Pinkafelder Geisterpfad" eröffnet. Start ist beim Stadstmuseum.