Pink Ribbon Tour: Aufklärungsarbeit zur Krebs Früherkennung

„Im Zuge der Pink Ribbon Tour möchten wir neben der Brustkrebsfrüherkennung auch über die Krebsvorsorge im Allgemeinen und die gerade für junge Menschen so wichtige HPV-Impfung informieren“, erklärt Krebshilfe Burgenland Geschäftsführerin Andrea Konrath. Das „Pink Ribbon“ helfe, viele Frauen zu erreichen und so an die Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen zu erinnern.

Aktion

Der Pink Ribbon Tour Stopp gastiert seit vielen Jahren im Einkaufszentrum Oberwart (EO). Das erste Mal organisierte die Pink Ribbon Botschafterin Elisabeth Schranz 2010 die Aktion. Damals hatte die Oberwarterin auch den Pink Ribbon Kinoabend ins Leben gerufen. Am 13. und 14. Oktober geht es heuer wieder für den guten Zweck ins Diesel Kino Oberwart. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am 13. steht der Film „Die perfekte Ehefrau“ am Programm, am 14. wird „Ich bin dein Mensch“ gezeigt. Unterstützt wird Schranz dabei vom EO mit Alexandra Wieseneder und ihrem Team, sowie dem Soroptimistclub Südburgenland Stegersbach.

Am Samstag 16. Oktober ist dann der Tour Stopp im EO. „Der ganze Tag steht unter den Themen der Krebsfrüherkennung und Vorsorge“, sagt Konrath. Ärzte sind vor Ort und geben Infos rund um Krebserkrankungen. Es gibt eine Charity-Tombola, bei der jedes Los gewinnt und von 9 bis 15 Uhr gibt es eine Covid-Impfstation.