Rückendeckung beim Kampf gegen Krebs

Etwa 700 Krebspatienten bzw. deren Angehörige haben 2016 regelmäßig psychoonkologische Hilfe in den Beratungsstellen der Krebshilfe Burgenland in Anspruch genommen. Im Vorjahr waren es rund 1000 Patienten, sagt Konrath. Zwei Drittel der Patienten, die sich an die Krebshilfe Burgenland wenden, sind Frauen, ein Drittel Männer. Was auffällt, sei, dass die Zahl der Lungenkrebs-Patienten in den vergangenen Jahren steige, sagt Konrath. Das habe damit zu tun, dass heute mehr Frauen rauchen würden, als früher.

Ab März wird das Leistungsspektrum mit einem weiteren kostenlosen Angebot in Neusiedl am See ausgebaut: Im „Nezwerk“ wird es jeden ersten Montag im Monat um 17 Uhr einen Austausch Betroffener unter Anleitung von Psychoonkologen geben. Themen werden u. a. die Krankheitsverarbeitung, Selbstfürsorge und der Umgang mit Stress und Schmerz sein. Der Austausch findet erstmals am 4. März statt, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: 0650/5252299