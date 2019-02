Burgenland: Hilfe für krebskranke Menschen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Umgang mit der Krankheit Krebs ist

für die Betroffenen und deren Angehörige

oft schwer.

Für diese Menschen gibt es Beratungsstellen.

Bei der Krebshilfe Burgenland wird krebskranken

Patienten geholfen.

Im Burgenland sind die Beratungsstellen in Neusiedl am See,

Eisenstadt, Bad Sauerbrunn, Oberpullendorf, Oberwart, Güßing.

Ebenfalls gibt es eine mobile Beratung.

Bei den Beratungsstellen wird psychologische und

psychotherapeutische Hilfe für krebskranke Menschen angeboten.

Die Patienten können auch in den Bereichen Beruf,

Sozialversicherung und Geld beraten werden.

Es gibt viele Fragen von Patienten, zum Beispiel

über die Dauer vom Krankenstand oder über mögliche

Unterstützungen.

Im Jahr 2016 haben 700 Patienten mit Krebs regelmäßig

Hilfe in den Beratungsstellen von der Krebshilfe Burgenland gesucht.

Im Jahr 2018 waren es 1000 Patienten.

Die meisten Patienten, die zur Krebshilfe gehen,

sind Frauen.

Die Zahl der Lungenkrebs-Patienten ist in den vergangenen

Jahren gestiegen.

Das liegt daran, dass heute mehr Frauen rauchen.

Ab März wird es ein weiteres kostenloses Angebot in

Neusiedl am See geben.

Das Angebot heißt „Nezwerk“ und findet jeden ersten Montag

im Monat um 17 Uhr statt.

Dort können sich krebskranke Menschen untereinander

austauschen.

Bei dem Treffen ist immer ein Experte dabei.

Themen werden unter anderem der Umgang mit der Krankheit,

und der Umgang mit Stress und Schmerz sein.

Das Treffen findet das erste Mal am 4. März statt.