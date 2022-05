Pflege im Burgenland: Auf besondere Bedürfnisse eingehen

Am Donnerstag, am internationalen Tag der Pflege, fiel in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) der Startschuss für ein neues Projekt: Das Krankenhaus wird um ein Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) erweitert. Dabei wird die Abteilung für Innere Medizin umstrukturiert, für den notwendigen Zubau fand der Spatenstich statt. Die Errichtung des Departments mit einer Investition von zwei Millionen Euro sei dabei eine Premiere für das Burgenland. „Der Wunsch der meisten älteren Menschen ist es, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu können“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Das neue Department sei speziell für Menschen im fortgeschrittenen Alter vorgesehen, die nach einer längeren Erkrankung oder Operation wieder ins gewohnte Umfeld nach Hause zurückkehren oder eine Vorbereitung für eine Rehabilitation brauchen. Der Patientenbetrieb ist ab September dieses Jahres geplant.