Was vom neuen Pflegepaket zu halten ist

Es ist nicht weiter überraschend, dass die Regierungsspitze am internationalen Tag der Pflege politische Absichtserklärungen präsentiert, das gehört zur politischen Dramaturgie. Im konkreten Fall muss ÖVP und Grünen aber zugestanden werden, dass sie einen Schritt unternommen haben, den viele Regierungen vor ihr so nicht machen konnten und/oder wollten.

Nicht weniger als eine Milliarde Euro macht der Staat in den nächsten beiden Jahren locker, um die Situation von Betroffenen, Angehörigen und vor allem der Pflegenden zu verbessern. Die Hälfte der Summe fließt in eine Gehaltserhöhung, die laut Minister auf ein Jahr gerechnet bei jedem einzelnen Pfleger ein Monatsgehalt ausmachen kann.

Die restliche Summe wird beispielsweise in Zuschüsse für Neu- und Wiedereinsteiger, in Pflegestipendien und eine völlig neue Pflegelehre investiert. Das Ziel: Auch langfristig sollen sich genug Menschen finden, in den erfüllenden, trotz allem aber fordernden Pflegeberuf einzusteigen.

Eine Milliarde Euro, das ist kein Pappenstiel - schon gar nicht angesichts der finanziellen Herausforderungen, die die Covid-Pandemie, die Teuerung und die Ukraine-Krise ohnehin darstellen.

Das wissen auch NGO-Vertreter wie Caritas-Präsident Michael Landau. Dieser lobt uneingeschränkt, dass die Regierung „substanziell vom Reden ins Tun“ gekommen ist. Zur Erinnerung: Es ist derselbe Landau, der vergangene Regierungen - gleich welcher Zusammensetzung - vor „katastrophalen“ Entwicklungen im Pflegebereich gewarnt hat.

Alles paletti, Pflegeproblematik gelöst?

Mitnichten.

Offen bleibt, ob und wie sich strukturell etwas im System ändert. Zur Erinnerung: In der Pflege sind Bund, Länder und Gemeinden in der Verantwortung. Und das führt bis heute und jeden Tag zu vielfach unerfreulichen Situationen - etwa, wenn erwachsene Kinder ihre pflegebedürftigen Eltern „über die Grenze“, sprich von einem ins andere Bundesland zu sich holen wollen.

So gesehen ist die Pflegereform erst abgeschlossen, wenn es absolut egal ist, welche Postleitzahl ein zu Pflegender und dessen Familie haben. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern. Aber immerhin ist ein erster Schritt getan. Und das darf und soll man anerkennen.