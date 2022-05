Pflegereform: Wer profitiert davon?

Eine Milliarde Euro nimmt die Bundesregierung in den nächsten zwei Jahren in die Hand, um gegen den Pflegenotstand anzukämpfen. Denn: Bis zum Jahr 2030 brauchen wir in etwa 76.000 zusätzliche Fachkräfte. Die Pflegereform, die am heutigen internationalen "Tag der Pflege" präsentiert wurde, soll helfen, das zu schaffen. Doch bringt die Reform wirklich eine Besserung oder ist sie reine PR? Und wer profitiert tatsächlich davon? Christian Böhmer, KURIER Innenpolitik-Redakteur, hat die Antworten auf diese Fragen.