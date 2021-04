Pauliberg: Millionen-Investition am erloschenen Vulkan

Pauliberg: Eine Millionen Jahre alte Geschichte

Der Pauliberg ist der Rest eines jungtertiären Vulkans (Miozän), sein Alter beträgt etwa 11 Millionen Jahre. Er liegt zwischen Kobersdorf und Landsee (Gemeinde St. Martin).

Als Grund für den Vulkanismus gilt die Dehnung der Erdkruste. Aufgrund der Krustendehnung stieg heißes, zähes Gestein auf. Krater findet man am Pauliberg keinen, die Lava wurde an vielen Stellen an die Oberfläche gedrückt.

Beeindruckend sind auch die Basaltkugeln: Sie sind unter der Erdoberfläche entstanden. Dabei haben sich Gasblasen mit Magma gefüllt, die dann erkaltet und erstarrt sind. Dadurch haben sie ihre Form erhalten. Die schwerste Kugel am Pauliberg hatte 38 Tonnen. Die Basaltkugeln sind u. a. als Dekoration im öffentlichen Raum zu sehen.

1948 wurde die Basaltwerk Pauliberg Gesellschaft m. b. H. gegründet. Die Gesellschafter waren damals das Land Burgenland sowie die Baufirmen Stuag AG und Radebeule aus Wien.

Zweck des Betriebes waren die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen und die Erzeugung von Schotter- und Splittmaterial, da für den Ausbau des Straßennetzes im Burgenland die nötigen Baustoffe fehlten. Nach der Verpachtung haben die Esterhazy Betriebe das Basaltwerk 2009 übernommen.