Das Land plant heuer Bauprojekte um mehr als 300 Millionen Euro

Mehr als 300 Millionen Euro sollen heuer insgesamt im Burgenland in den Ausbau der Infrastruktur fließen, kündigte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Freitag an. Dies sei erneut ein Rekordwert, man spare nicht, sondern wolle sich „aus der Krise hinausinvestieren“. Die Projekte gliedern sich in vier große Gruppen: 13 Millionen Euro werden in den Ausbau der Landesstraßen investiert, die gleiche Summe in die ländliche Infrastruktur, mehr als 130 Millionen Euro in die Bundesstraßen und knapp 60 Millionen in die Wasser- und Umweltwirtschaft. Damit werde auch eine Wertschöpfungskette ausgelöst, ist Dorner überzeugt: „Wir sichern Arbeitsplätze ab.“

Neue Radwege

Ein starker Fokus liege auf dem Radfahren. Neben mehreren Neubauprojekten soll auch das ganze Land auf Lücken im Radwegenetz untersucht werden, um diese zu schließen. Bis zum Sommer 2022 entsteht auf dem ehemaligen Damm der Südburgenländischen Regionalbahn zwischen Oberschützen und Oberwart ein kombinierter Geh- und Radweg um rund 1,5 Millionen Euro. In den Ausbau von 17 Alltagsradwegen sollen insgesamt 1,6 Millionen Euro fließen.