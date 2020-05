OSG-Projekt: Mondänes Flair umweht Silos

Einst dienten die beiden 43 Meter hohen Türme in der ehemaligen Erbsenfabrik – kurz „ Erbse“ genannt – als Getreidespeicher.

Körner werden in den Silos in Bruckneudorf längst keine mehr gelagert. Doch zum „alten Eisen“ gehören die beiden herausragenden Bauten keinesfalls – im Gegenteil. In den Silos soll nun mondänes Ambiente einziehen.