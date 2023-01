Oberschützen: Entführungsversuch war falscher Alarm

Entwarnung gab es am Donnerstagvormittag im Fall eines vermeintlichen Entführungsversuches in Oberschützen (Bezirk Oberwart). Am Montag soll eine fremde Frau versucht haben, den Sohn eines hochrangigen Politikers aus der Nachmittagsbetreuung der Volksschule abzuholen. Daraufhin erstatteten die Eltern des Kindes Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Tatzmannsdorf. Der KURIER berichtete: