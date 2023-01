Ermittlungen nach Entführungsversuch eines Kindes in Oberschützen

Sofort wurden die Eltern des Kindes verständigt, die erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei.

Ermittlungen "in alle Richtungen"

Die Polizei bestätigt den Vorfall, will sich aber noch nicht näher dazu äußern. "Wir gehen dem Vorwurf nach und ermitteln in allen Richtungen", so ein Sprecher. Ob es sich tatsächlich um eine versuchte Entführung handelt, wie in einem Schreiben der Schule an die Eltern steht, sei derzeit noch unklar.