„Assistenzeinsatz ist Gift fürs Bundesheer“

Eigentlich könnte Burgenlands Militärkommandant Gernot Gasser – wieder – recht zufrieden sein. Als der Brigadier 2017 sein Amt antrat, war Hans Peter Doskozil noch SPÖ-Verteidigungsminister. Dieser habe dem Bundesheer „nach Jahrzehnten des zu Tode Sparens wieder die Würde zurückgegeben“, lobte Gasser damals den Anstieg des Verteidigungsbudgets auf 0,66 Prozent des BIP. Weitere Minister folgten und die Euphorie flaute ab.

Mehr als fünf Jahre und einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine später darf das Bundesheer unter ÖVP-Ministerin Klaudia Tanner sogar mit deutlich mehr Geld rechnen. Der Krieg habe vor Augen geführt, dass die wichtigste Aufgabe des Bundesheeres „die militärische Landesverteidigung“ ist, nicht Assistenz, so Gasser am Mittwoch in Eisenstadt.

In den nächsten vier Jahren sollen zusätzlich fünf Milliarden Euro fließen, in Summe 16 Milliarden. Beim Militärkommando Burgenland mit 990 Mitarbeitern werden für Autarkie und Nachhaltigkeit in den Kasernen Eisenstadt und Güssing sowie am Truppenübungsplatz Bruckneudorf sieben Millionen Euro in die Energieversorgung investiert. Gasser: „Es geht bergauf.“

Aber die Aufwärtsbewegung gelingt trotz finanzieller Aufrüstung nur unter Aufbietung aller Kräfte. Warum?