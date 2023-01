Fahrschulen: L17-Führerschein am Land heiß begehrt

Das Gefühl der Unabhängigkeit im eigenen Auto – viele Jugendliche können den Tag kaum erwarten, an dem sie selbstständig die ersten Kilometer zurücklegen können. Auch wenn die Covid-Krise die fahrwilligen Schülerinnen und Schüler kurzfristig ausgebremst hatte, so konnte der Nachholbedarf bereits abgearbeitet werden, schildert Karl Karner. Er ist Besitzer der gleichnamigen Fahrschule in Oberpullendorf und Vorsitzender der Fachvertretung der burgenländischen Fahrschulen. Der L17, so Karner, sei im Burgenland ein „ganz großes Thema“.