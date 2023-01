Burgenland Extrem: 120 Kilometer bis zur wohltuenden Erschöpfung

Für Einsteiger am besten geeignet ist die 30 Kilometer lange „Golden Walker“-Route, die ab 7 Uhr in Neusiedl am See startet. Diesen Abschnitt der Burgenland Extrem-Tour werden am Freitag auch rund 2.000 Schülerinnen und Schüler in Angriff nehmen – der „School of Walk“ für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren verzeichnet heuer eine neue Rekordzahl von Anmeldungen.

Kein Wettlauf