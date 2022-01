"24 Stunden Burgenland Extrem"-Tour abgesagt

"Freude, Leidenschaft, Freundschaft, Begegnung und Bewegung! Und die Sicherheit, das Beste für seinen Körper & Geist zu machen. Und genau diese Sicherheit können wir dir, sowie unseren HelferInnen und Partnern jetzt am 28. Jänner wegen der Ungewissheit durch Omikron leider nicht garantieren. Die Burgenland Extrem Tour Winter Edition 2022 ist damit abgesagt. Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht, wir haben uns bis zum sprichwörtlich letzten Augenblick für unser gemeinsames Winterabenteuer im Welterbegebiet Fertö-Neusiedler See mutig und voll Zuversicht eingesetzt. Es tut uns extrem leid, dass wir dich jetzt so kurzfristig vor dem geplanten Starttermin enttäuschen müssen", begründeten die Veranstalter die Absage.