Darauf angesprochen erklärt Kassier Josef Kristaloczi die Lage. „Zwei Österreicher haben bei uns wegen Urlauben gefehlt. Zuberbach ist aber einfach anders. Wir sind einer der kleinsten Vereine im Burgenland. Nach dem Aufstieg haben wir im Sommer 14 Österreicher kontaktiert – manche haben abgesagt, die anderen hatten unverschämte Gehaltsforderungen.“

Es habe nur zwei Möglichkeiten gegeben: Mit Legionären spielen oder zusperren – wobei ein Teil der Ungarn bereits seit Jahren im Verein kickt. Seit diesem Jahr stellt der Verein zumindest eine U7-Nachwuchsmannschaft.

"Wir sind wie die Gallier"

Was die Zuschauer dazu sagen? „Wir haben 100 VIP-Mitglieder und viele Stammzuschauer, denen ist egal wo ein Spieler herkommt, Hauptsache er kämpft für den Verein. Wir sind wie die Gallier, die gegen die Großen kämpfen und sich dann in ihr kleines Dorf zurückziehen.“ Für die Finanzierung sorgt der Verein übrigens selbst durch eine sechs Tage in der Woche geöffnete Kantine und mehrere kleine Feste.

Im Burgenland sei Zuberbach laut BFV-Präsident Günter Benkö eine Ausnahme: „In den letzten Jahren wurde bei den Vereinen viel umgedacht. Die Coronapandemie hat zum Umdenken bewogen und die Tendenz geht klar in Richtung Nachwuchsarbeit.“