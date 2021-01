Nordburgenland: Standort für Spital erneut in der Kritik

Während in Oberwart im Südburgenland die Bauarbeiten am neuen Krankenhaus mit voller Kraft weitergehen, steht der geplante Neubau im nordburgenländischen Gols weiter in der Kritik.

Am Dienstag präsentierten die Grünen zwei Gutachten, die sich klar gegen den von der SPÖ ins Auge gefassten Standort aussprechen. „Wir unterstützen den Bau eines Krankenhauses im Bezirk Neusiedl am See, aber dieses Areal liegt in einer besonders schützenswerten Zone“, sagt die Grüne Landessprecherin Regina Petrik.