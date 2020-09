Neusiedler See: Die Corona-Saison lief besser als befürchtet

So stiegen die Nächtigungszahlen in Breitenbrunn etwa um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Gols waren es fast 39, in Halbturn sogar mehr als 75 Prozent. Rückläufige Nächtigungen seien nur dort entstanden, wo große Häuser durch Reisebeschränkungen oder Kapazitätsengpässe ausfielen, sagt Schindler. Oder in Betrieben, die auf Schulgruppen, Geschäftstourismus, Busreisen, oder Künstlerunterbringungen ausgerichtet sind.

Den Grund für das versöhnliche Ende einer katastrophal begonnenen Saison sieht Schindler in der raschen Reaktion der NTG auf die neue Situation: „Wir haben sofort alle Betriebe kontaktiert und neue Produkte für Gäste geschaffen“. So sei etwa das „Easy Summer Storno“ – also die Möglichkeit, gebuchte Urlaube kurzfristig kostenlos stornieren zu können – sehr positiv aufgenommen worden. Man habe einen Online-Shop und einen speziellen Sommer-Bonus geschaffen, neue Pakete zusammengestellt und kurzfristig in den Leistungsumfang der Neusiedler See Card aufgenommen. Diese Karte, die etwa Eintritte in Bäder oder kulturelle Einrichtungen beinhaltet, wurde im Corona-Sommer 2020 öfter ausgegeben, als je zuvor: 52.348 Stück waren es im Juli (Zum Vergleich: 46.997 im Juli 2019), gar 62.803 im August (2019: 55.334).