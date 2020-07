Sicher, entspann di' am Neusiedler See

Rad- und Naturgenuss zugleich

Wer es lieber sportlich, aber ohne Wasser angehen möchte, der hat über 15 Themenradwege mit 1.000 km Streckennetz zur Auswahl. Empfehlung: Unbedingt den Blick vom Leithagebirge über den See und die Weite der pannonischen Tiefebene genießen. Wiesen und Weingärten, wohin man schaut - einfach herrlich! Auf jeden Fall sollte ein Fernglas immer im Gepäck sein, denn jederzeit kann man sich damit die Naturlandschaft in der UNESCO Welterbe Region Neusiedler See näher heran holen. Die beliebtesten Strecken sind neben dem Neusiedler See Radweg übrigens der Lackenradweg und der Festival-Radweg. Ein Tipp gleich vorweg: Eine Überfahrt mit einer Radfähre, das ist etwas ganz Besonderes. Denn der Neusiedler See zeigt sich von der Wasserseite aus ganz anders als sonst.