SOS Welterbe Neusiedler See

Vertreter von 30 Umweltorganisationen aus 20 Ländern sorgen sich um den Erhalt des Welterbe Neusiedler See: In einem Schreiben an das Unesco-Welterbezentrum wird die Eintragung des Sees in die Rote Liste gefährdeter Welterbestätten verlangt, teilte die Umweltorganisation Alliance for Nature mit. Unmittelbarer Anlass für den Vorstoß sei die erteilte Baugenehmigung für das umstrittene Tourismusprojekt in Fertörakos, hieß es.

Wie der KURIER berichtet hat, haben die ungarischen Behörden per 31. Juli die erste Baubewilligung erteilt. Die Frist für Einsprüche gegen diesen Bescheid läuft bis 14. August. Allerdings sind die Nachbarn mit Auskünften so sparsam, dass man im Burgenland noch immer nicht weiß, wofür genau die Baubewilligung erteilt wurde, hieß es am Sonntag auf KURIER-Nachfrage aus dem Büro der für Naturschutz zuständigen LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.