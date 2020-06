Fertörákos: Appelle der Gegner

Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Medienartikel wurde das Thema unter dem Titel „Touristische Entwicklung am Neusiedler See bedroht die Landschaft des Welterbes“ in den „World Heritage Watch Report 2020“ aufgenommen. In dieser Publikation wird über jene Welterbestätten berichtet, deren Fortbestand von der touristischen Entwicklung bedroht ist.

In Fertörákos selbst war in den vergangenen Wochen und Monaten Corona-bedingt nicht viel los. Am Samstag luden allerdings ungarische Naturschützer wieder zu einer Bootsfahrt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Laut Christian Schuhböck von der Naturschutzorganisation „Alliance for Nature“ wurde Ungarn seitens der Unesco bereits dazu aufgefordert, eine Stellungnahme zum Projekt abzugeben. „Sowohl Ungarn als auch Österreich scheuen sich davor, Tourismusprojekte gegenüber der Unesco bekanntzugeben und neue Bauprojekte zu melden, obwohl es laut Paragraf 172 der Welterbe-Richtlinien vorgeschrieben ist“, sagt Schuhböck und fordert die burgenländische Landesregierung dazu auf, den angekündigten Managementplan für die Region vorzulegen. „Genau das haben wir auch in unserem Bericht im World Heritage Report thematisiert“, sagt Schuhböck.