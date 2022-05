Neuer Rückhaltedamm: Sigleß künftig besser vor Überflutung geschützt

Heuer sollen daher rund 13,7 Millionen Euro in Ausbau und Instandhaltung von Hochwasserschutz-Einrichtungen investiert werden. Der Spatenstich für eines der neuen Projekte hat am Montag in Sigleß stattgefunden.

2,3 Millionen Euro für 615 Meter langen Damm

Ein 615 Meter langer, bis zu fünf Meter hoher Damm soll das Ortsgebiet künftig vor Überflutungen schützen, wenn der Edelsbach Hochwasser führt. Die Baukosten belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro; 50 Prozent davon steuert der Bund, 40 Prozent das Land bei, die restlichen zehn Prozent übernimmt die Gemeinde. Schon im November 2022 soll der neue Damm fertiggestellt sein.