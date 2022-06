Neuer Landesfeuerwehrkommandant: „Am Ende zählt nur die Arbeit“

251 Stimmberechtigte wählten am vergangenen Samstag in der Oberwarter Informhalle den Jennersdorfer Franz Kropf zum neuen Landesfeuerwehrkommandanten. Er folgt damit Alois Kögl nach. Kropf ist durch die Novelle des Feuerwehrgesetzes, der erste direkt gewählte Feuerwehrkommandant des Landes.

Gleichzeitig war er auch der einzige Kandidat bei der Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 70 Prozent, was Kropf angesichts des verlängerten Wochenendes mit Urlaubsplanungen und den erhöhten Coronainfektionszahlen als gut an sieht. „Bei der Wahl war auch etwas die Spannung raus, muss man sagen“, führt Kropf weiter aus.

Vergleichbar mit Bürgermeisteramt

Die Rolle des Landesfeuerwehrkommandaten sei vergleichbar mit der des Bürgermeisters. Als Gemeinderat würde hier der Landesfeuerwehrrat mit insgesamt 20 Stimmen gelten. Hier will Kropf für mehr Transparenz sorgen: „Wir möchten die Protokolle vielleicht in verkürzter Form öffentlich kund tun. Die Leute müssen einfach wissen, was wir in Eisenstadt beschließen.“