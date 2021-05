Nach eineinhalb Jahren sei damit ein wesentlicher Teil der Modernisierungs- und Umbauarbeiten abgeschlossen. Noch würden die Ausstellungsräumlichkeiten leer stehen, bald werde dort aber die Jubiläumsausstellung ihre Form annehmen, so Doskozil.

Neue Pläne ab 2023

Sie soll das Fundament für das Haus der burgenländischen Zeitgeschichte bilden, das ab 2023 seine Pforten öffnen soll. Die Sanierungen werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt.

Unter anderem wurden ein historischer Fußboden, Fragmente der ursprünglichen Wandmalerei, ein historisches Stiegenhaus und die Fassaden der Innenhöfe freigelegt. Und diese Funde haben es zum Teil in sich. Die bedeutendste Wandmalerei wurde im Turmzimmer des dritten Obergeschoß gefunden. Bei diesem um das Jahr 1500 entstandenen Werk kam die Farbe Ägyptisch-Blau zum Einsatz, die in Europa nur bei wenigen Wandmalereien zu finden ist – etwa in Rom oder in einem Schweizer Kloster.

Oder das historische Stiegenhaus in Form einer Wendeltreppe, das zur Hälfte übrig geblieben ist und abgemauert wurde, während die zweite ergänzende Hälfte abgebrochen wurde. Dieser historische Teil konnte räumlich in das geplante neue Stiegenhaus mitberücksichtigt und einbezogen werden. Die Fassaden der Innenhöfe konnten frei gelegt und im Sinne des historischen Bildes saniert werden.