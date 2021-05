Wo Holz in der Architektur eine tragende Rolle spielt

Bretter, Pfosten, Latten und Schindeln: Holz kommt beim Hausbau in vielfältiger Weise zum Einsatz. Immer mehr Menschen finden Gefallen an dem nachwachsenden Rohstoff. Den Beweis dafür liefert der Burgenländische Holzbaupreis, der nun zum vierten Mal vergeben wurde. 76 Objekte in fünf Kategorien wurden eingereicht, sagt Herbert Stummer, Obmann der Plattform proHolz. Die Preisverleihung musste coronabedingt vom Vorjahr verschoben werden und wird nun in Form eines Filmes präsentiert.

Eines der ausgezeichneten Objekte ist das Ferienhaus von Familie Leitgeb-Wascher in Podersdorf am See (Kategorie Wohnbau; siehe Bild oben). „Meine Lebensgefährtin und ich hatten vor, ein kleines Gebäude zu errichten. Da sind wir draufgekommen, dass das mit Holz einfacher und flexibler umzusetzen ist“, sagt Bauherr Thomas Wascher. Sechs Monate nach dem Spatenstich konnte das Paar einziehen.