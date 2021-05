Unter dem Motto „100 Jahre Burgenland“ reiht sich Martin Egger dann von 24. bis 26. September in den heurigen Jubiläumsfestreigen ein. Es wird „rot-goldene“ Sehenswürdigkeiten und Landschaftsmotive zu bestaunen geben; gemalt in Goldfarbe, wie der Künstler vorab verrät.

2020 war auch für Egger selbst ein Jubiläumsjahr. Er feierte zwei Jahrzehnte als Künstler und zehn Jahre im Neusiedler Atelier. Coronabedingt sind die Feierlichkeiten kleiner als geplant ausgefallen. Nachdem viele Ausstellungen und Kunstmärkte abgesagt werden mussten, freut sich Egger darauf, bald wieder öfter in persönlichen Kontakt mit Kunstfreunden treten zu können.

Während der Lockdowns ist der Künstler aber nicht auf der faulen Haut gelegen: Er hat Online-Malkurse gegeben und Pandemie-Eindrücke in einem neuen Bilderzyklus verarbeitet. Der Titel: „No way to go with coronika“.