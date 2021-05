Neue Pläne vor Volksbefragung: Seilbahn auf die Burg Güssing

Die ersten Pläne für KUZ und Burg sind ausgearbeitet. Sie werden nun der Bevölkerung präsentiert, denn die wird am 27. Juni entscheiden, welches Projekt umgesetzt wird.

Dazu gibt es verschiedene Szenarien. Fix ist, es wird nur eine Veranstaltungsstätte in der Bezirkshauptstadt geben und die soll, geht es nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ab 2026 bezugsfertig sein.

Ausgangssituation

Das Kulturzentrum, Baujahr 1977, ist in die Jahre gekommen. "Wenn wir es mit Mattersburg vergleichen, wird der Investitionsbedarf nach ersten Schätzungen bei 20 bis 25 Millionen liegen, um eine moderne Veranstaltungsstätte zu errichten", sagt Landeshauptmann Doskozil, bei der Präsentation der Infokampagne am Dienstag in Güssing.