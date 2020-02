Neues Kulturzentrum in Güssing: Burg oder Ausbau des alten KUZ

Während LH Hans Peter Doskozil noch in der Wiener Hofburg weilte und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wurde, packten die roten Mandatare im Seewinkel schon ihre Unterlagen aus – der Besuch der Therme in der St. Martins Lodge stand dann erst nach getaner Arbeit frei.

Den Arbeitsplan für die kommenden fünf Jahre wird Doskozil erst am nächsten Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Eisenstädter Landtag ausbreiten. Die am Mittwoch in Frauenkirchen präsentierten Eckpunkte waren demgemäß noch ziemlich unverbindlich – und zudem überwiegend schon bekannt. Einiges Neues war aber doch dabei.