Bürger entscheiden über Kulturstätte in Güssing

Die Wahllokale und die Abstimmungszeit sind von der Gemeindewahlbehörde spätestens am 13. Juni 2021 festzusetzen. Stimmberechtigte, die sich am Tag der Abstimmung nicht in ihrer Gemeinde aufhalten, können die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen. Dies muss spätestens am 25. Juni um 12 Uhr bei der Wohnsitzgemeinde erfolgen. Abgegeben werden kann sie nur in einer Gemeinde des Abstimmungsgebietes und nur am Tag der Abstimmung. Eine Briefwahl ist nicht möglich.

ÖVP sammelt Unterschriften und wurde angezeigt

Die ÖVP sammelt derzeit Unterschriften, um beide Projekte zu sanieren. VP-Vizebürgermeister Alois Mondschein ist seit 19. März unterwegs, um Unterschriften zu sammeln. „Wir haben mit coronabedingten Unterbrechungen online und vor Ort 1.261 Unterschriften gesammelt, davon 850 direkt in Güssing“, sagt Mondschein. „Eine der beiden Institutionen nicht auszubauen, schwächt die Stadt und die gesamte Region – sowohl touristisch als auch kulturell“, sagt Mondschein.

Die Unterschriftenaktion brachte der ÖVP allerdings auch Ungemach ein. „Wir wurden schon angezeigt, weil wir angeblich beim Sammeln von Unterschriften gegen die Covid-Bestimmungen verstoßen haben sollen“, berichtet der Vizebürgermeister. Er sieht politisches Kalkül hinter der Anzeige, um die Petition der ÖVP zu torpedieren.

Informationsoffensive geplant

Für SP-Bezirksvorsitzende und Landtagspräsidentin Verena Dunst ist klar, dass eine moderne Kulturstätte in Güssing geschaffen werden muss. „Es wird eine der größten kulturpolitischen Investitionen im Südburgenland der vergangenen Jahrzehnte werden“, meint Dunst. Im Vorfeld der Volksbefragung wird es ab Ende Mai eine Informationsoffensive geben, um eine auf Fakten basierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.