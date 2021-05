Wie der Gin im Burgenland in die Heurigen fand

Der Grüne Veltliner. Das Belegte Brot. Die Hausplatte. An manchen Klassikern kommt keine Heurigenkarte vorbei. Was nicht heißt, dass den heimischen Buschenschanken Innovationen fremd wären.

In Leithaprodersdorf zeichnet sich im Vorfeld der Gastro-Öffnung am 19. Mai, eine kleine Revolution ab: Die Trendspirituose Gin hat Einzug in die Buschenschanken der Gemeinde an der Landesgrenze gehalten.

Neues Rezept

Im Heurigen der Familie Pluschkovits wird am 17. Juni zum ersten Mal der selbst produzierte Gin auf der Getränkekarte stehen. Carina Pluschkovits setzt auf ein Rezept, das wohl auch Heurigen-Puristen überzeugen kann: Der Gin wird nämlich mit Wein aus dem hauseigenen Weingut angereichert. „Gin Infused Blaufränkisch Rosé“ und „Gin Infused Grüner Veltliner“ stehen zur Auswahl.

„Ich trinke liebend gern Gin. Es war cool, in der Coronazeit mal was Neues zu probieren und für die Gäste ist es ein interessantes Zusatzangebot“, ist Carina Pluschkovits überzeugt.