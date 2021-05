Burgenland: Sechs Fragen und Antworten zur BELIG-Affäre

Auf welche Ungereimtheiten, die der Staatsanwaltschaft gemeldet wurden, sind die Prüfer noch gestoßen?

Auf mögliche Begünstigungen von Geschäftspartnern der BELIG im Zuge von Grundstücksverkäufen in den Bezirken Neusiedl am See und Oberwart.

Beispiel 1: In einer Boomregion im Landesnorden verkaufte die BELIG ein Aufschließungsgebiet von 66.600 . Neben 42 Bauplätzen für Einfamilienhäuser waren auch Liegenschaften für Genossenschaften und ein Betriebsgrundstück dabei. Mit Zustimmung des BELIG-Aufsichtsrates erhielt ein Käufer – dem Vernehmen nach ein bekannter Unternehmer – ein Grundstück mehr als wohlfeil:

Der Kaufpreis lag nicht nur 38.500 Euro unter dem Preis, den die BELIG selbst 2004 berappt hatte, sondern auch um satte 214.500 Euro unter dem Wert, den ein von der BELIG beauftragter Gutachter im Jahr 2013 festgestellt hatte. Für die vom BELIG-Boss für den „Preisnachlass“ geltend gemachte „Kontaminierung“ des Grundstücks konnte der Rechnungshof „keine prüfbaren Belege“ finden.

Damit nicht genug, veranlasste der BELIG-Geschäftsführer laut Prüfbericht 2016 und 2019 für den solcherart mutmaßlich begünstigten Unternehmer Zahlungen von insgesamt 25.800 Euro.

Beispiel 2: Im Bezirk Oberwart wurden 2019 drei Grundstücke annähernd zum Buchwert verkauft. Allerdings sei dieser Buchwert zuvor im Jahresabschluss unter den von einem Gutachter ermittelten Wert gedrückt worden, sodass am Ende der Gesamtverkaufspreis „um 155.000 Euro unter dem Liegenschaftswert“ gelegen sei.

Das führte auch dazu, dass im BELIG-Jahresabschluss 2019 keine Verluste ausgewiesen waren. Damit waren auch Gewinnausschüttungen der BELIG an die Landesholding gesichert – die Ausschüttungen wiederum waren Voraussetzung für die Prämien des BELIG-Chefs.

Gab es in all den Jahren keine Kontrolle?

Ein- und dieselbe Wirtschaftsprüfungskanzlei hat von 2006 bis 2019 die Jahresabschlüsse geprüft – das erinnert fatal an die Commerzialbank. Der Rechnungshof hatte schon 2013 einen Wechsel empfohlen, passiert ist nichts. Auch von Seiten der Landesholding mit rund 70 Töchtern kam wenig, denn bloß eine Person decke dort die interne Revision ab.

Was sagt die BELIG/LIB?

„Der Bericht betrifft eine relativ weit zurückliegende Vergangenheit vor der organisatorischen und strategischen Neuaufstellung der LIB. Zu einem guten Teil sind die Vorschläge des Berichts bereits umgesetzt“, ließ Gerald Goger, seit November 2019 LIB-Geschäftsführer, per Aussendung wissen.

Was den Vertrag seines Vorgängers betreffe, habe die LIB „selbst bereits die notwendigen Maßnahmen gesetzt, um den tatsächlichen Sachverhalt aufzuklären“. Bei den Grundstücksverkäufen sieht die LIB ihren Standpunkt durch Gutachten „tragfähig belegt“.