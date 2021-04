Burg oder KUZ: Güssings Bürger haben am 27. Juni die Wahl

Für Doskozil ist die Volksbefragung ein „demokratie- und kulturpolitischer Meilenstein: Güssing kann nur gewinnen.“ In Richtung ÖVP sagt er: „Wer alles haben will, bekommt am Ende wenig.“ Man wolle etwas „Neues und Großes“ schaffen und so die gesamte Region attraktivieren: „Mit einer halbherzigen Verbesserung beider Standorte werden wir das nicht erreichen“, argumentiert der Landeschef und will sich „bindend“ an die Entscheidung der Bürger halten.

Das Ergebnis der Volksbefragung soll Basis für die weitere Vorgangsweise sein, zur Vorbereitung und Begleitung ist eine Informationsoffensive angekündigt. Auf Grundlage der ersten Vorstudien soll ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, der Baustart kann frühestens 2023 erfolgen.