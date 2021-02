Bildung im Burgenland: Das kann neu gelernt werden

In den vergangenen Tagen wurde eine weitere Kooperation zwischen der FH Burgenland und der HBLA Oberwart präsentiert. Im Rahmen dieser Bildungspartnerschaft sollen beide Einrichtungen künftig enger zusammenarbeiten. So werden etwa Lehrinhalte aufeinander abgestimmt, was die Anrechenbarkeit von Fähigkeiten bei einem späteren Bachelorstudium etwa im Bereich Gesundheit oder Informationstechnologie erleichtert.

Zusätzlich gibt es ab Herbst an der FH Burgenland den neuen Studiengang „Angewandte Elektronik und Photonik“. 30 Plätze am Standort in Pinkafeld gibt es, die Nachfrage nach Experten in diesem Bereich ist hoch, sagt Rektor Gernot Hanreich. Die Anmeldung für den berufsbegleitenden Studiengang ist online bis 31. März möglich. Das Bachelorstudium dauert sechs Semester und schließt mit dem akademischen Grad Bachelor of Science in Engineering (BSc) ab.