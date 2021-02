Die neue Lust am Radfahren

Der Frühling gibt so mancherorts schon ein erstes Lebenszeichen von sich. Damit steigt auch die Lust aufs Radfahren. Laut Daten des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gibt es im Burgenland insgesamt 230.000 Fahrräder – also mehr Räder als Autos. Und das wird sich auch nicht so schnell verändern – das Fahrradfahren boomt.

Nicht nur die Pandemie hat den Trend hin zum Zweirad forciert. Auch durch den verstärkten Ausbau der Infrastruktur werde das Fahrrad als Verkehrsmittel laut VCÖ immer attraktiver. Immerhin ist rund die Hälfte der Alltagswege der Burgenländer kürzer als fünf Kilometer.

Rad als Verkehrsmittel

Den Trend Richtung Zweirad belegt auch eine vom VCÖ beauftragte, repräsentative Umfrage vom November: ihr zufolge hatte jeder Vierte angegeben, infolge der Corona-Krise das Fahrrad häufiger als Verkehrsmittel zu nutzen als vorher.

Dass viele – vor allem kleinere – Händler aber der Nachfrage derzeit kaum nachkommen können, das weiß auch Michael Knopf. Der früher aktive Radprofi hat sich vor zehn Jahren seinen Traum erfüllt und – bereits zum zweiten Mal – sein Hobby zum Beruf gemacht: Damals hat er die „Radwelt“ in Mattersburg eröffnet.

Im vergangenen Jahrzehnt ist „kein Stein auf dem anderen geblieben“, so Knopf. Besonders viel habe sich aber seit dem Vorjahr getan.