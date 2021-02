Neue Lust am Radeln: Der Drahtesel dreht auf

„woom“-Bikes wurden speziell für Kinder entwickelt. Sie sind bis zu 40 Prozent leichter als andere Kinderfahrräder, „jedes Teil wurde so entwickelt – vom Rahmen bis zur Bremse – dass es für Kinder optimal ist“, so Bezdeka. Denn Kinder sollen es möglichst einfach haben. Bei den gängigen anderen Fahrrädern für Kinder ist der Rahmen so schwer, dass er bis zu 70 Prozent ihres Körpergewichts ausmacht. „Rechnet man das auf einen 80 Kilo schweren Erwachsenen um, würde das Rad 50 Kilo haben“, rechnet Ihlenfeld vor. Auf so einem Fahrrad das Fahren zu lernen, wäre so, als würden „wir es auf einem Mofa lernen“.

Bisher hat das Unternehmen in Asien produziert, nun will man das ändern und die Produktion für Europa zur Gänze nach Europa verlagern. Im Jänner wurde das erste Werk in Polen eröffnet.