Jennersdorf: Das Gesundheitszentrum füllt sich langsam

Die 30-Jährige fühle sich laut eigenen Aussagen willkommen und unterstützt.

Erste Erfahrungen im Südburgenland sammelte sie bereits in der Praxis von Allgemeinmediziner Ernst Eicher in Minihof-Liebau. Für Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) war die Suche nicht immer ohne Sorgen: „Das wir jemanden brauchen, war klar, aber einfach war daran gar nichts. Die Gemeinde Mureck war ein Vorbild für uns und hat gezeigt, wie man so ein Gesundheitsgebäude füllen kann. Es war auch nicht selbstverständlich, dass alle Professionisten zu dieser Zeit verfügbar waren.“