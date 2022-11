Sieben neue Mediziner für den südlichsten Bezirk

Das Stadt-Land-Gefälle bei Allgemeinmedizinern ist kein burgenländisches, sondern ein österreichweites Problem. Im Burgenland wurde und wird das Thema auf verschiedene Arten angegangen. Ideen, wie eine dislozierte Ambulanz in Weppersdorf kamen auf oder auch Landesstipendien für das Medizinstudium.

In Vorleistung ging in den vergangenen Monaten die Stadtgemeinde Jennersdorf. Das vor zehn Jahren eröffnete Gesundheitszentrum im Ortskern ist aktuell alles, aber nur kein Zentrum für Gesundheit. In den obereren Etagen finden sich Wohnungen, im Erdgeschoss gibt es einen Internisten. Demnächst soll aber mehr Leben in das Gebäude einziehen. Um Allgemeinmediziner anzulocken, baute die Stadtgemeinde die Räumlichkeiten im Erdgeschoss um, damit eine Ärztin oder ein Arzt die fixfertige Praxis beziehen können – mit Erfolg.