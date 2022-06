Medizinermangel im Burgenland weiter akut

Auch für die Facharztstellen für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Neusiedl am See und für die HNO in Oberpullendorf habe sich keine Interessentin oder Interessent gefunden. Vakant sind aktuell die HNO-Stelle und die Allgemeinmediziner-Stelle in Oberwart. In Winden, Stegersbach, Oberpullendorf und Güssing seien die Mediziner noch tätig, die meisten von ihnen bis zum Jahresende.