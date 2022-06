Polizei ertappte illegale Pokerspieler in Cafe im Burgenland

Zehn Pokerspieler und einen sogenannten Dealer hat die Polizei bei einer Kontrolle nach dem Glücksspielgesetz in einem Kaffeehaus im Bezirk Eisenstadt Umgebung erwischt. Der Geschäftsführer des Lokals dürfte die Spiele in regelmäßigen Abständen organisiert haben, berichtete das Landespolizeikommando Burgenland am Freitag.