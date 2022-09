Jeder zehnte burgenländische Arzt erreicht bald Pensionsalter

Weniger rosig sind da die Aussichten, was die künftige Besetzung der Hausarztstellen betrifft. In den kommenden fünf Jahren könnten im Burgenland 43 Prozent der Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in Pension gehen, sagt der Direktor der Ärztekammer, Thomas Bauer. Die Nachbesetzungen sind eine der größten Herausforderungen.

Akut wird das Problem schon 2023: Von den insgesamt 143 Allgemeinmedizinern im Burgenland wird im kommenden Jahr jede(r) zehnte 65 Jahre alt und könnte sich demnach in den Ruhestand verabschieden. Wie viele von ihnen dann weiter ordinieren werden, ist ungewiss.

„Die Erfahrung hat bisher gezeigt, dass etwa ein Drittel der Ärzte nach dem 65. Geburtstag noch für ein paar Jahre weitermachen“, sagt Bauer. Für einen Zeitraum von ein, zwei Jahre werde immer wieder verlängert, bis zum 70. Geburtstag würde aber kaum ein Arzt eine Praxis führen.