Nahversorger-Förderung für Bauern, Wirte und Greißler

Alte Getreidesorten, Ölsaaten und vieles mehr bietet Astrid Schranz in ihrem Hofladen in Oberschützen, Bezirk Oberwart, an. Die Bäuerin hat gemeinsam mit ihrem Mann 2016 den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen. 2017 kam die Entscheidung für die biologische Wirtschaftsweise und die Direktvermarktung. Auf 40 Hektar werden pro Jahr rund 20 verschiedene Kulturen angebaut.

„Wir haben eine große Vielfalt und dadurch viele besondere Produkte, die wir alle am Betrieb veredeln“, sagt Schranz. Egal ob Mehl oder Öle, alles wird selbst hergestellt. Dazu hat die Landwirtin auch einiges investiert. Ein neuer Verkaufsraum, sowie ein Seminarraum sind entstanden. „Außerdem haben wir unsere Lagermöglichkeiten ausgebaut“, sagt Schranz. Dazu bekam sie auch Fördergelder für die Diversifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben.