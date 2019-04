Kein G‘schäft? Kein Problem: So bringt Verein Nahversorgung in Ort

Mittlerweile hat sich das Projekt bewährt. Das Konzept wurde bereits in vielen Gemeinden ohne Nahversorgung präsentiert und auch umgesetzt – mit gemischtem Erfolg. Einige Nachfolgeprojekte sind gescheitert , andere wiederum sind ein Erfolg. Die Mehrheit der österreichischen Dorfbewohner wünscht sich mehr selbstständige Unternehmen im eigenen Dorf. Diese sorgen für Arbeitsplätze, Nahversorgung und machen ein Dorf „lebendig“, geht aus dem zweiten ADEG Dorfleben-Report hervor, der in Kooperation mit dem Österreichischen Gemeindebund erstellt und kürzlich in Wien präsentiert wurde. Rund 1.000 Personen in Gemeinden mit maximal 5.000 Einwohnern wurden befragt.