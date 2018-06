Mehl, Öl und viele Raritäten ab Hof

„Eigentlich wollten wir Öl und Mehl direkt verkaufen“, sagt Astrid Schranz. Doch im Hofladen am Betrieb in Oberschützen stehen mehr als 80 Produkte zum Verkauf. „Alles wird aus unseren Feldfrüchten am Hof hergestellt, wir kaufen nichts zu, alles passiert bei uns eigenhändig“, sagt Schranz, die Agrar- und Ernährungswissenschaften studiert hat. Auf den Feldern wird nicht mehr nur Mais und Weizen angebaut, sondern heuer 16 verschiedene Kulturen. Alles ist biologisch „und wir richten unsere Arbeiten nach den Mondphasen aus“, sagt Schranz. Sackerl gibt es keine, „das ist unsere Art, Müll zu vermeiden“.

Eigentlich hat sie und ihr Mann in Wien gearbeitet. Ihr Gatte hatte einen schweren Arbeitsunfall, also entschied sie sich, den elterlichen Betrieb im Vollerwerb zu übernehmen. „Ich habe Marktforschung betrieben und festgestellt, in der Umgebung gibt es keine frischen Mehle und Öle ab Hof“, sagt Schranz. Dann war noch das Kochbuch der Oma zur Hand. Die alten Rezepte für Maiwipferlsirup und Lindenblütensirup waren die nächsten Produkte im Sortiment. Fruchtaufstriche von der eigenen Streuobstwiese, Chutneys und andere eingemachte Spezialitäten folgten.