Bauernmärkte liegen im Trend

Auch dieser Markt deckt ein breites Spektrum ab – vom Gemüse über Obst bis hin zu Fleisch und frischer Milch reicht das Angebot. Für Elisabeth Bauer ist es ein wichtiger Vertriebszweig, zusätzlich zu ihrem Ab-Hof-Verkauf und ihren Stammkunden.

Während der Oberwarter und Mattersburger Bauernmarkt das ganze Jahr geöffnet haben, hat jener in Neusiedl am See am 5. April wieder die Saison begonnen. Bis November werden die Direktvermarkter jeden Freitag von 9.30 bis 13.30 Uhr ihre Waren anbieten.