Nach Tod von Familienvater: Lokalaugenschein in Schattendorf

Eisiger Wind bläst am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Schattendorf (Bezirk Mattersburg). Vor dem Lokal „Sonnenhof“ haben sich rund zwei Dutzend Personen von Staatsanwaltschaft, Polizei, Gericht und Justizwache eingefunden. Genau an jener Stelle, an der der 42-jährige Jürgen T. im Dezember verprügelt worden war. Der zweifache Familienvater starb kurz vor Weihnachten – der KURIER berichtete. Zwei Verdächtige sind in Untersuchungshaft, sie werden am Donnerstag von den Justizwachebeamten an den Tatort gebracht.