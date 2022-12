Politiker und Polizisten bei Trauerfeier für getöteten Schattendorfer

Der 42-jährige Burgenländer, der vor Weihnachten infolge einer Rauferei gestorben ist, wurde am Freitag in seiner Heimatgemeinde Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beerdigt. Trauer und Anteilnahme waren groß.

Auch vor der voll besetzten Kirche fanden sich viele Wegbegleiter ein, um die Trauerfeier in Gedenken an den Vater zweier Töchter mitzuverfolgen, der bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Grenzgemeinde so schwer verletzt worden war, dass er einige Tage darauf im Spital in Eisenstadt starb.